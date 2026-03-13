Мысли о смене тарифа на связь приходят к воронежцам в четверг и пятницу

Напомним, что маркетплейс тарифов — это платформа, которую МегаФон впервые запустил в феврале этого года. Здесь можно сравнить предложения разных операторов и выбрать наиболее подходящее по стоимости, минута и гигабайтам. Каждый тариф усилен дополнительными услугами. Среди них есть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также опция «МегаСемья». Последняя позволяет разделить тариф с близкими, чтобы они не платили за связь отдельно.