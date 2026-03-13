Мысли о смене тарифа на связь приходят к воронежцам в четверг и пятницу

Воронежцы оценили возможности «Маркетплейса тарифов», где удобно сравнивать предложения разных операторов и выбирать подходящий для себя вариант. Согласно обезличенным данным МегаФона, пользователи 35−44 лет оказались наиболее активными в подборе идеального для себя тарифа. При этом, сервис стал простым и интуитивно понятным инструментом как для зумеров, так и для людей старшего поколения — свыше 10% аудитории приходится на возрастную категорию 55+.
В гендерном разрезе аудитория маркетплейса преимущественно мужская. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.
Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет — на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют возрастные категории 25−34 лет (28%) и 45−54 лет (19%). Примечательный тренд — высокий интерес среди старшего поколения: доля категории 55+ составляет 11%. Это говорит о том, что интерфейс сервиса интуитивно понятен и позволяет самостоятельно разобраться в предложенных тарифах.
Воронежская область входит в топ-20 регионов, жители которых активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области.
Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.
«Мы видим, что современные пользователи все больше ценят свое время, и первая аналитика посещаемости платформы это подтверждает. Воронежцам больше не нужно изучать десятки сайтов, чтобы найти выгодное предложение. С новым маркетплейсом жители региона получают доступ к тарифам любых операторов на инфраструктуре “МегаФона”, а значит и высокое качество связи, уровень которого подтвержден результатами отраслевых исследований», — отмечает директор оператора в Воронежской области Мария Мамедова.
Напомним, что маркетплейс тарифов — это платформа, которую МегаФон впервые запустил в феврале этого года. Здесь можно сравнить предложения разных операторов и выбрать наиболее подходящее по стоимости, минута и гигабайтам. Каждый тариф усилен дополнительными услугами. Среди них есть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также опция «МегаСемья». Последняя позволяет разделить тариф с близкими, чтобы они не платили за связь отдельно.
