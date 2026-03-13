В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО

— Сегодня мы заносим в очередной раз на мемориальные доски фамилии людей, которые отдали самое ценное — свою жизнь. Отдали за нас с вами, за наших детей, за наших родителей, — цитирует Бусаргина информагентство. — Давайте никогда не забывать эти фамилии. Мы всегда будем помнить людей, которые ценой своей жизни дали возможность жить нам, нашим детям, нашим родителям. Я глубоко соболезную людям, которые потеряли близких.