МЧС о паводковой ситуации: на реках ожидается рост уровней воды

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Рост уровней воды ожидается в ближайшее время на реках в Беларуси, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают вести непрерывный мониторинг гидрологической обстановки в стране и находятся в постоянной готовности, чтобы оперативно реагировать на последствия паводкового сезона.

«На данный момент в двух областях в трех районах остаются подтопленными паводковыми и талыми водами два частных подворья, две хозяйственные постройки и один участок автомобильной дороги», — говорится в сообщении.

На большинстве рек — в бассейнах Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины, Припяти — сейчас сохраняется ледостав с полыньями, есть вода на льду. Ледоход зафиксирован на Припяти, на участке Черничи — Мозырь, и на Березине — в Борисове.

В ближайшие дни ожидается рост уровней воды. Так, на реке Бобр у деревни Куты прогнозируется превышение отметки выхода воды на пойму.

В МЧС напомнили, что населению для предотвращения ущерба от паводка нужно убрать снег и лед возле дома, очистить дренажные и сточные канавы, подготовить борозды для отвода воды с участков. Ценные вещи и продукты необходимо перенести на верхние этажи помещений. Если требуется откачка воды с подворий и из подвалов, следует обращаться в коммунальные службы по номеру 115.