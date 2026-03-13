МЧС о паводковой ситуации: на реках ожидается рост уровней воды

В МЧС напомнили, что населению для предотвращения ущерба от паводка нужно убрать снег и лед возле дома, очистить дренажные и сточные канавы, подготовить борозды для отвода воды с участков. Ценные вещи и продукты необходимо перенести на верхние этажи помещений. Если требуется откачка воды с подворий и из подвалов, следует обращаться в коммунальные службы по номеру 115.