МЧС о паводковой ситуации: на реках ожидается рост уровней воды

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают вести непрерывный мониторинг гидрологической обстановки в стране и находятся в постоянной готовности, чтобы оперативно реагировать на последствия паводкового сезона.
«На данный момент в двух областях в трех районах остаются подтопленными паводковыми и талыми водами два частных подворья, две хозяйственные постройки и один участок автомобильной дороги», — говорится в сообщении.
На большинстве рек — в бассейнах Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины, Припяти — сейчас сохраняется ледостав с полыньями, есть вода на льду. Ледоход зафиксирован на Припяти, на участке Черничи — Мозырь, и на Березине — в Борисове.
В ближайшие дни ожидается рост уровней воды. Так, на реке Бобр у деревни Куты прогнозируется превышение отметки выхода воды на пойму.
В МЧС напомнили, что населению для предотвращения ущерба от паводка нужно убрать снег и лед возле дома, очистить дренажные и сточные канавы, подготовить борозды для отвода воды с участков. Ценные вещи и продукты необходимо перенести на верхние этажи помещений. Если требуется откачка воды с подворий и из подвалов, следует обращаться в коммунальные службы по номеру 115.