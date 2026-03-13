Опрос: карьера оказалась главным приоритетом калининградцев в 2026 году

«Мы видим смену парадигмы. Теперь для работников стало недостаточно просто “ходить на работу”. В приоритете у людей осознанное построение карьеры, приобретение новых навыков и работа над своими компетенциями. Люди хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами, и готовы инвестировать в это свое время», — прокомментировала руководитель направления «Навыки и карьера» Марина Дорохова.