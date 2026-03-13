В Омской области утилизировали 720 кг вредных говядины и конины

Кроме того, на объекте зафиксированы нарушения при хранении биологических отходов, эксплуатации оборудования и ведении журналов учета. Так, установлено, что сведения о предубойном осмотре животных и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносились не в полном объеме, а по отдельным случаям не регистрировались", — указали в ведомстве.