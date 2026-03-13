Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области утилизировали 720 кг вредных говядины и конины

Утилизации 720 килограммов небезопасного мяса добилось омское управление Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области под контролем специалистов Россельхознадзора 11 марта.

утилизировали 720 кг говядины и конины, признанных некачественной и опасной продукцией. Нарушения ведомство выявило при внеплановой выездной проверке.

Как уточнила пресс-служба управления, при проверке КФХ Марал Демисиновой, проведенной ранее, с 13 по 26 января, на убойном пункте в Москаленском районе, было установлено, что говядину, полученную 22 декабря 2025 года при убое трех голов крупного рогатого скота, хранили с нарушением условий и сроков.

"Также выявлена туша конины от вынужденного убоя лошади, поступившей без ветеринарных сопроводительных документов; предубойный осмотр животного и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса на предприятии не проводились.

Кроме того, на объекте зафиксированы нарушения при хранении биологических отходов, эксплуатации оборудования и ведении журналов учета. Так, установлено, что сведения о предубойном осмотре животных и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносились не в полном объеме, а по отдельным случаям не регистрировались", — указали в ведомстве.

По итогам контрольных мероприятий мясо было утилизирована, глава КФХ была привлечена к административной ответственности по ч. 1 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, а также по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Хозяйству выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор не выпустил из Омска в Казахстан три тонны овса.