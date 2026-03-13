В Пионерском мужчина после свидания вынес из квартиры новой знакомой ювелирку

По предварительным данным, 43-летняя женщина познакомилась с мужчиной из Светлогорска на сайте знакомств и спустя некоторое время пригласила его к себе домой. Во время визита гость заметил в квартире золотые украшения. Когда хозяйка вышла в другую комнату, он забрал два кольца и спрятал их в карман.