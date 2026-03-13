Ричмонд
В Пионерском мужчина после свидания вынес из квартиры новой знакомой ювелирку

Позже он сдал похищенные драгоценности в ломбард.

Источник: Клопс.ru

Полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже украшений у жительницы Пионерского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 13 марта.

По предварительным данным, 43-летняя женщина познакомилась с мужчиной из Светлогорска на сайте знакомств и спустя некоторое время пригласила его к себе домой. Во время визита гость заметил в квартире золотые украшения. Когда хозяйка вышла в другую комнату, он забрал два кольца и спрятал их в карман.

Позже мужчина сдал похищенные драгоценности в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды. Общая стоимость украшений составила около 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

