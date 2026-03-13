На ВСМ Москва — Петербург будут курсировать 43 поезда

ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, время в пути составит два часа пятнадцать минут. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения.