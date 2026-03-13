В Волгограде планируют увековечить память выдающегося ученого-археолога

Депутаты Волгоградской гордумы задумались о том, чтобы увековечить память выдающегося ученого-археолога Владислава Мамонтова. Предложение, поступившее от общественников, обсудят уже на ближайшем заседании.
Владислав Мамонтов — уроженец Сталинграда. Ребенком он пережил в городе войну, а после окончил местный пединститут, стал историком, преподавал этот предмет в школе. Позже ученый работал в Волгоградском областном краеведческом музее, а затем почти полвека — в пединституте, где около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию, которая в наши дни носит его имя.
В течение 55 лет он исследовал около 140 археологических памятников региона. И в 1968 году обнаружил древнюю стоянку эпохи неолита у села Орловка Городищенского района. Люди обитали здесь в конце седьмого — начале шестого тысячелетий до нашей эры.
«Благодаря этому исследованию был восстановлен значительный пробел в истории освоения человеком территории нашего края в финальный период каменного века», — поясняют в пресс-службе гордумы.
Профессор Мамонтов был отмечен множеством наград, ему было присвоено почетное звание Волгоградской области «Хранитель традиций». Из жизни он ушел в 2019 году.
Мемориальную доску в память о Владиславе Ивановиче планируется открыть на фасаде дома на улице Калинина, 19, где он проживал.
