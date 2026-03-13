В Волгограде планируют увековечить память выдающегося ученого-археолога

Владислав Мамонтов — уроженец Сталинграда. Ребенком он пережил в городе войну, а после окончил местный пединститут, стал историком, преподавал этот предмет в школе. Позже ученый работал в Волгоградском областном краеведческом музее, а затем почти полвека — в пединституте, где около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию, которая в наши дни носит его имя.