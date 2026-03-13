Ричмонд
В Волгограде планируют увековечить память выдающегося ученого-археолога

В 1968 году Владислав Мамонтов обнаружил древнюю стоянку эпохи неолита у села Орловка Городищенского района.

Депутаты Волгоградской гордумы задумались о том, чтобы увековечить память выдающегося ученого-археолога Владислава Мамонтова. Предложение, поступившее от общественников, обсудят уже на ближайшем заседании.

Владислав Мамонтов — уроженец Сталинграда. Ребенком он пережил в городе войну, а после окончил местный пединститут, стал историком, преподавал этот предмет в школе. Позже ученый работал в Волгоградском областном краеведческом музее, а затем почти полвека — в пединституте, где около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию, которая в наши дни носит его имя.

В течение 55 лет он исследовал около 140 археологических памятников региона. И в 1968 году обнаружил древнюю стоянку эпохи неолита у села Орловка Городищенского района. Люди обитали здесь в конце седьмого — начале шестого тысячелетий до нашей эры.

«Благодаря этому исследованию был восстановлен значительный пробел в истории освоения человеком территории нашего края в финальный период каменного века», — поясняют в пресс-службе гордумы.

Профессор Мамонтов был отмечен множеством наград, ему было присвоено почетное звание Волгоградской области «Хранитель традиций». Из жизни он ушел в 2019 году.

Мемориальную доску в память о Владиславе Ивановиче планируется открыть на фасаде дома на улице Калинина, 19, где он проживал.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как пиратские карты привели к находке гуннского котла.