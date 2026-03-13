Ричмонд
На ВСМ Москва — Петербург будут курсировать 43 поезда

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург будут ходить 43 поезда, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Источник: АГН "Москва"

«На перспективу — это 43 поезда, уже когда полностью загрузим эту дорогу, и интервал 15 минут», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».

По его словам, проект обеспечен финансированием, его реализуют по графику. Начать эксплуатацию высокоскоростного поезда на участке между Москвой и Тверью планируют в 2027 году.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростью 200−400 километров в час. Пока в России таких дорог нет.

ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, время в пути составит два часа пятнадцать минут. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения.

Специально для магистрали создают самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час.

