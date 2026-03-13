Красноярский застройщик за свой счет сделает дорогу к ЖК «Мичурино» после жалоб жителей

Напомним, проблема с проездом к «Мичурино» тянется не один год. Раньше у жителей был безопасный проход через дворы соседнего комплекса «Мичуринские аллеи», но позже его оградили забором. Основная дорога из ЖК до сих пор не заасфальтирована. Еще один путь лежит через ворота в микрорайон, которые могут неожиданно закрыться. В таких случаях жителям комплекса приходится идти через Образцово, что значительно удлиняет маршрут.