Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихами

Отметим, в числе ближайших соперников Волгограда — Казань, Воронеж и Москва, где женихи готовы потратить на кольца от 29 до 30% от зарплаты. Самые щедрые покупатели проживают в Калининграде. Здесь траты мужчин на помолвочные кольца доходят до 33% от доли зарплат.