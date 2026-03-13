Воронежцы стали реже жаловаться на кибермошенников и страховые компании

Более трёх тысяч жалоб от жителей Воронежской области поступило в Банк России за 2025 год. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло всего лишь на 5%, что обуславливается усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России в четверг, 12 марта.