Воронежцы стали реже жаловаться на кибермошенников и страховые компании

Более трёх тысяч жалоб от жителей Воронежской области поступило в Банк России за 2025 год. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло всего лишь на 5%, что обуславливается усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России в четверг, 12 марта.
Наиболее частыми причинами жалоб со стороны жителей региона стали случаи отказа в проведении операций, а также блокировка банковских карт и прекращение доступа к онлайн-сервисам. При этом эти меры привели к снижению количества жалоб на кибермошенничество.
В банковском секторе их число уменьшилось на 37%, а в микрофинансовым организациях (МФО) — более чем в два раза. Общее количество претензий к МФО снизилось на 3%.
Сократилось на 6% и число жалоб на страховые компании. В частности, стало меньше претензий, связанных с обязательным автострахованием (ОСАГО). Вместе с тем жалобы в сегменте страхования жизни продемонстрировали существенный рост.