«Норникель» победил в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Компания «Норникель» победила в двух номинациях премии «Лидеры ответственного бизнеса». Итоги 2025 года объявил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Заявки для участия в премии подала 101 компания. При их рассмотрении учитывались показатели, зафиксированные в авторитетных рейтингах устойчивого развития, а также вклад компаний в решение общественно значимых задач на примере их корпоративных программ. Оценка проходила в три этапа, в финал вышли 32 компании. При этом сразу две заявки «Норникеля» получили высокую оценку — в номинациях «За вклад в развитие человеческого потенциала» и «За вклад в достижение задач климатической повестки».
Первая из программ — «90 лет заботы о людях» — была приурочена к 90-летию «Норникеля». Ее задумали как целостную историю о том, как компания развивает человеческий потенциал: внутри — через кадровые решения и заботу о благополучии сотрудников, вовне — через социальные инициативы на территориях, где работают предприятия компании.
Она объединила все ключевые ценности компании, обновленные в 2024 году: безопасность, эффективность и забота о людях. В ее состав вошли долгосрочная программа «Развитие человеческого капитала» и связанные с ней кадровые инициативы, обновленный коллективный договор и социальный пакет, масштабные инвестиции в города.
Общественная значимость программы обусловлена масштабом компании и ее ролью в Арктике и российских регионах. «Норникель» — крупнейшая промышленная компания в Арктической зоне Российской Федерации, градообразующая для Норильска и Дудинки (Красноярский край), Мончегорска и Заполярного (Мурманская область). В юбилейный год коллектив «Норникеля» наградили орденом «За доблестный труд». Эта высокая оценка со стороны государства подчеркивает роль людей и их профессионализма как ключевого ресурса развития компании.
Вторая программа — «Система мониторинга зданий, сооружений и многолетнемерзлых грунтов» — стала одной из лучших в номинации «За вклад в достижение национальных целей и задач климатической повестки».
«Это одно из важнейших направлений, над которым сегодня работают специалисты “Норникеля”. Ведь изменение климата — значимая угроза для арктических экосистем и жизнедеятельности человека. Темпы климатических изменений оборачиваются очевидными рисками для промышленной и гражданской инфраструктуры. Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем планета в целом. Возможные последствия — разрушение зданий, аварии на промышленных объектах, экологический ущерб — носят не только локальный, но и глобальный характер, учитывая хрупкость арктических экосистем», — говорят в «Норникеле».
Реализация программы компании направлена на системное решение этой проблемы. «Норникель» создал систему постоянных наблюдений, оценки и управления устойчивостью зданий и сооружений в Норильском промышленном районе для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования объектов.