«Норникель» победил в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Заявки для участия в премии подала 101 компания. При их рассмотрении учитывались показатели, зафиксированные в авторитетных рейтингах устойчивого развития, а также вклад компаний в решение общественно значимых задач на примере их корпоративных программ. Оценка проходила в три этапа, в финал вышли 32 компании. При этом сразу две заявки «Норникеля» получили высокую оценку — в номинациях «За вклад в развитие человеческого потенциала» и «За вклад в достижение задач климатической повестки».