«Вы что не видите?». Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев в Могилевскую область на вертолете, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В пятницу, 13 марта, белорусский лидер на вертолете прилетел в Могилевскую область в рабочую командировку. Главной ее темой станут вопросы животноводства. Однако начал глава государства с критики, озвучив ситуацию, которую увидел и оценил сверху.
— Ты тут не бываешь? Почему такой бардак? Герасимов (глава Госконтроля. — Василий Герасимов. — Ред.) передал записку… Вы что не видите? — обратился Александр Лукашенко с критикой к чиновникам и председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко.
Сразу же губернатору Могилевщины белорусский президент дал поручение договориться «с милицией, военными, кем угодно» и навести порядок в 2026 году.
Сообщается, что по прибытие в Дрибинский район Александр Лукашенко высказал критические замечания, которые касались не только Могилевской области. Лукашенко с борта вертолета увидел, что местами на полях с осени не убрана солома.
— По маршруту между Борисовом и Березино, — процитировало главу республики БелТА.
