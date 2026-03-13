В Иркутской области более 95 тысяч человек болеют сахарным диабетом

В Иркутской области продолжается работа по улучшению помощи пациентам с диабетом. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве здравоохранения, по данным на март 2026 в Приангарье живут больше 95 тысяч человек с этим заболеванием, включая примерно 1050 детей.
Для борьбы с диабетом в области открыты специальные школы для пациентов. Они работают во всех эндокринологических отделениях и еще более чем в 35 амбулаториях. Там людей учат контролировать болезнь и правильно жить с таким диагнозом.
Кстати, в регионе на диспансерном учете состоят 9,5 тысячи человек с подтвержденным гепатитом С. Половина из них также инфицированы ВИЧ, что делает проблему особенно острой.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, молодая мама лежала с дочкой на кровати, как вдруг малышка начала плакать, будто почувствовала что-то неладное. Сибирячка хотела дать ей соску, но не смогла… Левая рука отказала. Оказалось, это был инсульт. Подробности.