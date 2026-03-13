Знакомый Усольцевых усомнился в криминальной версии пропажи семьи

Версию о возможном убийстве семьи Усольцевых с последующим вывозом тел прокомментировал знакомый пропавших Александр Дымов, пишет aif.ru.
Ранее такое предположение высказал охотник Александр Багаев, знакомый с обстоятельствами поисков. Он заявил, что трое человек не могли бесследно исчезнуть в тайге — скорее всего, они стали жертвами преступления.
Дымов в беседе с aif.ru подверг сомнению ряд популярных теорий — о гибели в скальном разломе, убийстве из-за золота или конфликте с браконьерами.
По его словам, Сергей Усольцев не из тех людей, кто станет конфликтовать с посторонними.
«Я за все эти годы ни разу не слышал об этой “петле” (прим. — урочище), уже о многом говорит. Она не пользовалась популярностью ни у туристов, ни у старателей. В моем кругу общения никогда даже не упоминалось о золоте в этом районе», — отметил Дымов.
Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Кутурчинском Белогорье. Пять месяцев поисков не дали результатов. Официальная версия — несчастный случай.