Знакомый Усольцевых усомнился в криминальной версии пропажи семьи

«Я за все эти годы ни разу не слышал об этой “петле” (прим. — урочище), уже о многом говорит. Она не пользовалась популярностью ни у туристов, ни у старателей. В моем кругу общения никогда даже не упоминалось о золоте в этом районе», — отметил Дымов.