Омские врачи объяснили, почему кружится голова и как вернуть равновесие

Головокружение — симптом, возникающий при поворотах головы или наклонах тела. В омском минздраве 12 марта рассказали о природе этого явления. Речь о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ). Оно не угрожает жизни, но осложняет ее, пояснила заведующая отделением неврологии БСМП № 1 Елена Страутманис.
«При ДППГ “источник проблемы” в структурах внутреннего уха, отвечающих за равновесие. В норме там есть микроскопические частицы кальция — датчики положения тела. При сбое кристаллы смещаются в полукружные каналы, предназначенные для фиксации вращательных движений головы», — пояснила Елена Страутманис.
Возможные причины — возраст, травмы, воспаления, вирусы, гормональные сбои, остеопороз. Симптомы у всех разные: от легкого дискомфорта до тошноты и рвоты. Нарушений слуха или головной боли нет. Если избегать резких движений, симптомы исчезают.
Первый приступ случается утром при попытке сесть в кровати. ДППГ лечат таблетками и специальными маневрами, которые возвращают кристаллы на место. Начинать делать их самостоятельно нельзя — нужен невролог или отоневролог.
