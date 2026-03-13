Омские врачи объяснили, почему кружится голова и как вернуть равновесие

Головокружение — симптом, возникающий при поворотах головы или наклонах тела. В омском минздраве 12 марта рассказали о природе этого явления. Речь о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ). Оно не угрожает жизни, но осложняет ее, пояснила заведующая отделением неврологии БСМП № 1 Елена Страутманис.