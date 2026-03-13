Более 200 екатеринбуржцев присоединились к иску из-за отмены «Щелкунчика»

«Заявления находятся в обработке, в связи с чем их прием пока временно приостановлен. До подачи иска в суд планируется направить предложение о досудебном урегулировании спора в адрес агентов по продаже билетов. После подачи иска в суд мы снова продолжим принимать заявления», — пояснила Горелова на пресс-конференции в ТАСС.