Более 200 екатеринбуржцев присоединились к иску из-за отмены «Щелкунчика»

По словам врио начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ксении Гореловой, вопрос с агентами по продаже билетов планируется решить через досудебную претензию.
«Заявления находятся в обработке, в связи с чем их прием пока временно приостановлен. До подачи иска в суд планируется направить предложение о досудебном урегулировании спора в адрес агентов по продаже билетов. После подачи иска в суд мы снова продолжим принимать заявления», — пояснила Горелова на пресс-конференции в ТАСС.
Кроме того, в Роспотребнадзоре предупреждают, что зрители могут самостоятельно подать заявление в суд или обратиться за помощью в составлении исковых заявлений в консультационные пункты центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Начальник центра Ирина Короленко сообщила, что специалисты центра уже разработали типовой иск и готовы высылать эти заявления потребителям.