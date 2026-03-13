Четыре тонны говяжьей печени с неизвестной пищевой добавкой нашли на Урале

Специалисты регионального Россельхознадзора 11 марта при проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований при мониторинге ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» установлили производство мясопродуктов с использованием неизвестной пищевой добавки на территории Свердловской области.
«В январе 2026 года ООО “Евросмарт”, осуществляющее деятельность в городе Полевской, осуществило производство 4,2 т говяжьей печени с использованием не подконтрольной Россельхознадзору “пищевой добавки” в количестве 700 литров», — рассказали в ведомстве.
Часть продукции увезли в Тюменскую область, еще часть поступила в организации и детские дошкольные учреждения Среднего Урала.
Производственные сертификаты на говяжью печень, выпущенную компанией «Евросмарт» аннулированы, а деятельность государственного ветеринарного врача, оформлявшего документы на субпродукт, приостановлена на 10 дней.
Также ведомство направило информационные письма всем получателям некачественной и небезопасной животноводческой продукции для снятия ее с реализации.