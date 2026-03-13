В феврале погрузка на железной дороге в Хакасии выросла на 3%

В феврале 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Хакасия составила 2,1 млн тонн. Это на 3% больше, чем в феврале прошлого года.
За первые два месяца года на железной дороге в Республике Хакасия погружено и отправлено в вагонах 4,4 млн тонн различных грузов (—1,9% к январю — февралю 2025 года), в том числе:
каменного угля — 3 млн тонн 939 тыс. тонн (-1,3%); руды железной и марганцевой — 251 тыс. тонн (-2%); цветных металлов — 135 тыс. тонн (-8,8%); зерна — 7,8 тыс. тонн (+18,4%); руды цветной и серного сырья — 3,5 тыс. тонн (рост в 12 раз в сравнении с январем —февралем прошлого года).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.