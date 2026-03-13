Ричмонд
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу марта

В Волгоградской области, как и во многих регионах России, нынешней весной отмечается нетипичное для марта тепло. Этому поспособствовали субтропические воздушные массы из Азии. В регионе в ближайшие дни ожидается потепление до +18º.

Как пояснили специалисты метеорологического центра «Фобос», причиной экстремального потепления стала антициклональная погода. Облачные поля циклонов сконцентрировались над северной частью Европейской России, а в южных и средних широтах фон атмосферного давления повышенный, поэтому небо ясное.

Специалисты уже к концу месяца обещают стремительный подъем среднесуточной температуры. В регион начнут поступать воздушные массы из субтропического пояса Азии. К этому времени столбики термометров в Волгограде поднимутся до +20º.