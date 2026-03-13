Ричмонд
В Красноярский край из Узбекистана привезли 136 тысяч инкубационных яиц

В Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезено 136 тысяч штук инкубационных яиц из Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

10 марта на одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 136 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.

— Нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза не установлено, — добавили в ведомстве.

С начала 2026 года на территорию нашего региона из Узбекистана привезли четыре партии инкубационного яйца кур — 572 тысячи штук.