В Красноярский край из Узбекистана привезли 136 тысяч инкубационных яиц

10 марта на одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 136 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.
— Нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза не установлено, — добавили в ведомстве.
С начала 2026 года на территорию нашего региона из Узбекистана привезли четыре партии инкубационного яйца кур — 572 тысячи штук.