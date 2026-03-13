Омские ученые разработали заменитель кожи

По словам ученых, такую «заплатку» организм не отторгает. А со временем замещает естественным эпителием. К тому же в отличие от традиционных кожных заменителей, основанных на синтетических полимерах или клеточных культурах, комбуча не требует использования дополнительных дорогостоящих реагентов и систем.