В Омске выставили на продажу бывший штаб партии Буркова

В Омске планируют продать историческое здание на улице Красных Зорь, 33, где ранее располагалось региональное отделение партии однопартийцев Буркова. Объект включен в план приватизации муниципального имущества, всего городские власти намерены реализовать 16 объектов, в том числе 10 помещений в этом доме.
Здание 1924 года постройки признано памятником культуры регионального значения. Девять лет назад туда переехали справедливороссы, а в тот же период представитель партии Александр Бурков возглавил Омскую область в статусе врио губернатора.
Рыночная стоимость объекта пока не названа. В 2014 году часть здания уже выставляли на торги за 1,2 миллиона рублей, но покупателей тогда не нашлось. Новые условия продажи и стартовая цена будут определены после оценки и согласования с профильными ведомствами.
Приватизация объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, предусматривающего сохранение исторического облика зданий при смене собственника. Покупатель будет обязан соблюдать охранные обязательства и поддерживать архитектурную ценность памятника.