Для красноярцев с нарушением слуха запустили сервис перевода голосовой связи в текст

Цифровая экосистема МТС представила новый сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих», который позволяет людям с проблемами слуха самостоятельно пользоваться телефонной связью. Технология доступна бесплатно всем абонентам в Красноярском крае.
При входящем звонке голосовой помощник предупреждает собеседника, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь может отклонить вызов, перейдя в диалоговый чат. В этом режиме искусственный интеллект в реальном времени переводит речь звонящего в текст, который отображается на экране. Ответы, набранные пользователем в чате, озвучиваются синтезированным голосом. Для быстрых ответов можно использовать готовые шаблонные фразы или вводить любой текст.
«Цифровая инклюзивность становится новым стандартом. Мы видим это по активно внедряющимся в быт слабослышащих людей технологиям распознавания речи, индукционных систем и качественного контента с субтитрами. Надеемся, что наш сервис повысит качество жизни людей с нарушением слуха», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России насчитывалось более 13 миллионов человек с нарушением слуха. «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает непосредственно в мобильной сети и использует технологии распознавания и синтеза речи на базе искусственного интеллекта МТС.
Фото на главной: freepik.com.
