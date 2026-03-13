Для красноярцев с нарушением слуха запустили сервис перевода голосовой связи в текст

При входящем звонке голосовой помощник предупреждает собеседника, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь может отклонить вызов, перейдя в диалоговый чат. В этом режиме искусственный интеллект в реальном времени переводит речь звонящего в текст, который отображается на экране. Ответы, набранные пользователем в чате, озвучиваются синтезированным голосом. Для быстрых ответов можно использовать готовые шаблонные фразы или вводить любой текст.