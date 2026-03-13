Полиция провела очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Красноярском крае

Полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Емельяновском муниципальном округе. Масштабная проверка документов прошла на территории складского комплекса. Документы проверили у 67 человек, 29 из них доставили в отдел по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. Всего было выявлено 10 нарушений миграционного законодательства, среди которых нарушение иммиграционных правил, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, а также нарушение правил пребывания в РФ. В МВД России по Красноярскому краю уточнили, что четырех нелегальных мигрантов, нарушивших режим пребывания, выдворят за пределы РФ. Также в ходе рейда были выявлены пять случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Проводится проверка. Напомним, что Красноярский край и Республика Узбекистан планируют развивать сотрудничество.