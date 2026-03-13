Пассажирка пострадала в ДТП дух легковушек на трассе под Волгоградом

По предварительной информации, около 08:30 на 73-м километре федеральной трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Его машина вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем «Лада Ларгус».