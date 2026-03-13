Ричмонд
Светлогорск попал в десятку российских городов, где можно сэкономить на отдыхе в марте

Сутки проживания обойдутся в среднем в 3,1 тыс. рублей.

Источник: Клопс.ru

Светлогорск попал в десятку российских городов, где можно сэкономить на отдыхе в марте. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».

Калининградский курорт попал на десятое место списка. Сутки проживания обойдутся в среднем в 3,1 тыс. рублей. В основном туристы приезжают в Светлогорск на 4 дня.

На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи отдыха составляет 2 097 рублей, на втором Ейск, а на третьем — Феодосия (2 171 ₽ и 2 425 ₽ соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Евпатория, Крым ― 2 097 ₽ / 6 ночей*; Ейск, Краснодарский край ― 2 171 ₽ / 3 ночи; Феодосия, Крым ― 2 425 ₽ / 6 ночей; Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2 430 ₽ / 2 ночи; Ессентуки, Ставропольский край ― 2 439 ₽ / 6 ночей; Симферополь, Крым ― 2 972 ₽ / 3 ночи; Уфа, Башкирия― 2 990 ₽ / 4 ночи; Волгоград, Волгоградская область ― 3 044 ₽ / 3 ночи; Джубга, Краснодарский край ― 3 055 ₽ / 3 ночи; Светлогорск, Калининградская область ― 3 103 ₽ / 4 ночи.

*средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.

