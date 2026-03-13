Ричмонд
Свердловские студенты изобрели помаду, помогающую бросить курить

В Екатеринбурге студенты УрФУ придумали, как помочь девушкам бороться с никотиновой зависимостью — они изобрели антиникотиновую губную помаду. Над идеей уже полтора года работают двое студентов, сообщает КP.Ru.

Источник: Российская газета

Помада будет решать психосоматическую и физическую проблему курения. Нанеся помаду на губы, в слизистую будет всасываться микродоза никотина, а это поможет снизить тягу к курению. Авторы идеи — студент факультета прикладной математики Матвей Зворыгин и студент факультета энергетики Владимир Котомчанин.

В этом году юноши будут защищать выпускные работы на основе собственных проектов. В УрФУ отметили, что интерес к формату «стартап как диплом» среди выпускников значительно вырос.

Как сообщила руководитель PR-направления инновационной инфраструктуры УрФУ Анна Первушина, в 2026 году к защите готовятся 59 инновационных проектов, над которыми работают более 150 студентов. По ее словам, это вдвое больше, чем годом ранее.

Среди разработок, которые студенты представят в качестве дипломных проектов — программный комплекс для принятия инвестиционных решений, антиникотиновая помада, мобильное приложение с авторскими туристическими маршрутами, сервис для организации спортивных игр, а также новая технология производства сыра моцарелла.