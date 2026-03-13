Мишустин рассказал о расширении мер поддержки участников СВО

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Меры поддержки участников специальной военной операции постоянно расширяются, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Еще одним значимым направлением является поддержка участников специальной военной операции и их близких. Комплекс мер помощи для ветеранов постоянно расширяется», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Он отметил, что такие меры дополняются новыми как в сфере реабилитации, так и трудоустройства. Так, с этого года участникам СВО стал доступен социальный контракт на упрощенных условиях для развития собственного дела.
«Забота о защитниках и их родных — это наша общая ответственность. Они должны получать всю предусмотренную поддержку в полном объеме и своевременно», — подчеркнул глава правительства.