Новосибирец попытался попасть на заседание суда с пистолетом

В Барабинском районе Новосибирской области 21-летний житель города, пришедший на слушание по делу о наследстве, при входе сообщил приставу о том, что у него есть травматический пистолет «Добрыня». Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.