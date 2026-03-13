Новосибирец попытался попасть на заседание суда с пистолетом

С оружием мужчину в здание не пустили.
В Барабинском районе Новосибирской области 21-летний житель города, пришедший на слушание по делу о наследстве, при входе сообщил приставу о том, что у него есть травматический пистолет «Добрыня». Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Несмотря на наличие разрешения на его ношение, пристав напомнил, что пронос оружия в суд запрещен.
Молодой человек покинул здание суда, но вскоре вернулся. При повторном досмотре у него не нашли запрещенных предметов, и его допустили к участию в судебном процессе.
