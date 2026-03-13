Ричмонд
В России самый низкий уровень безработицы среди стран G20, заявил Мишустин

Мишустин: в России самый низкий уровень безработицы среди стран G20.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России самый низкий уровень безработицы среди стран «большой двадцатки», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства труда РФ.

«В фокусе постоянного внимания министерства находятся и вопросы занятости. Среди государств глобальной “двадцатки” в России самый низкий уровень безработицы — чуть выше 2%», — сказал Мишустин.

Самая низкая безработица в странах «большой двадцатки» по итогам 2025 года оказалась в России, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Ее показатель в декабре составил 2,2%, уменьшившись по сравнению с уровнем 2024 года на 0,1 процентного пункта.