Семейная выплата должна предоставляться без сбоев, заявил Мишустин

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми должна предоставляться без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Предстоит обеспечить и предоставление семейной выплаты. Следите, чтобы всё было организовано без сбоев и у граждан не возникало проблем с оформлением необходимых документов», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Семейная налоговая выплата доступна работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.