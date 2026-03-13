Ричмонд
Семейная выплата должна предоставляться без сбоев, заявил Мишустин

Мишустин поручил обеспечить предоставление семейной налоговой выплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми должна предоставляться без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предстоит обеспечить и предоставление семейной выплаты. Следите, чтобы всё было организовано без сбоев и у граждан не возникало проблем с оформлением необходимых документов», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.

Семейная налоговая выплата доступна работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.