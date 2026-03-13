Семейная выплата должна предоставляться без сбоев, заявил Мишустин

«Предстоит обеспечить и предоставление семейной выплаты. Следите, чтобы всё было организовано без сбоев и у граждан не возникало проблем с оформлением необходимых документов», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.