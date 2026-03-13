На омской скотобойне утилизировали 720 кг небезопасного мяса

С 13 по 29 января 2026 года специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку на одном из убойных пунктов в Москаленках. По результатам анализов были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм и всю мясную продукцию было решено уничтожить.
22 декабря инспекторы надзора установили, что мясо, полученное в ходе убоя трех голов крупного скота, хранилось с нарушением условий и сроков. Также была обнаружена туша лошади, которая поступила на скотобойню без сопроводительных ветеринарных документов, а перед убоем осмотр животного и ветеринарно-санитарная экспертиза не проводились.
Помимо прочего на месте убоя скота выявлены нарушения в хранении биоотходов, эксплуатации оборудования и ведении учетной документации, в которую сведения вносились не в полном объеме или вовсе не регистрировались.
По итогам проверки было решено изъять со скотобойни и утилизировать свыше 720 килограмм мяса с неизвестным уровнем риска для здоровья потребителей.
Ранее мы рассказывали об аннулировании и отзыве у поставщиков сертификатов и деклараций у поставщиков фальсифицированной мясомолочной продукции в омские социальные учреждения.