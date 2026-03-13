Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому полезны солнечные ванны, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время командировки в одном из хозяйств Дрибинского района белорусский лидер поинтересовался, почему скот не выпускают на улицу.
— Это ты, чтобы журналистам показать, вычистил и скот не выпускаешь? — спросил он руководителя хозяйства.
А затем Лукашенко рассказал о пользе солнечных ванн:
— Надо, чтобы днем гуляли, погода такая. Солнечные ванны полезны.
В ответ белорусского президента заверили, что солнечные ванны бычки принимают, но с утра для того прохладно.
