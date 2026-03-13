Ричмонд
Лукашенко сказал, кому полезны солнечные ванны

Лукашенко сказал о пользе солнечных ванн.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому полезны солнечные ванны, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Так, во время командировки в одном из хозяйств Дрибинского района белорусский лидер поинтересовался, почему скот не выпускают на улицу.

— Это ты, чтобы журналистам показать, вычистил и скот не выпускаешь? — спросил он руководителя хозяйства.

А затем Лукашенко рассказал о пользе солнечных ванн:

— Надо, чтобы днем гуляли, погода такая. Солнечные ванны полезны.

В ответ белорусского президента заверили, что солнечные ванны бычки принимают, но с утра для того прохладно.

Кроме того, Александр Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область: «Вы что не видите?».

Накануне глава страны признался, что недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения.

А еще белорусский лидер сказал, почему глава Минприроды находится в СИЗО.

