В Омске менять частные дома на высотки начнут с Центрального округа

Речь идет о земельных участках в границах улиц: Лермонтова — 3-й Разъезд — Красных Зорь — 24-я Линия, и в границах улиц: Пушкина — Маяковского — Маршала Жукова — Бульварная.
В первом случае на территории расположено более 90 частных домов, не имеющих централизованного отопления, что является одним из критериев включения домов в зону КРТ.
Аукцион об определении застройщика планируется объявить до конца этого года. Помимо возведения многоэтажного жилья, инвестору необходимо будет обеспечить жилищные права собственников индивидуальных жилых домов, построить образовательную организацию — комбинат для 186 дошкольников и 354 школьников, а также благоустроить территорию.
Срок реализации проекта — 15 лет.
Еще одна рассматриваемая территория — в границах улиц: Пушкина — Маяковского — Маршала Жукова — Бульварная. Здесь расположено два аварийных многоквартирных дома, четыре частных дома, не имеющих канализации, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также три многоквартирных дома, возраст которых превышает 100 лет.
Аукцион об определении застройщика планируется объявить также до конца этого года. Его победителю предстоит не только обеспечить жилищные права каждого собственника и выплатить денежное возмещение, но и благоустроить территорию, организовать проезды и так далее.
Срок реализации этого проекта — 10 лет.