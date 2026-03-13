Модернизация ТЭЦ-2 улучшит воздух в Алматы: выбросы сократятся в 14 раз

По расчетам специалистов, после завершения модернизации объем выбросов снизится с 37,3 тыс. тонн в 2022 году до 2,7 тыс. тонн в 2026 году. Это означает резкое сокращение загрязнения воздуха и заметное улучшение экологической ситуации в районе станции и города в целом.