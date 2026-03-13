Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модернизация ТЭЦ-2 улучшит воздух в Алматы: выбросы сократятся в 14 раз

В Алматы активно реализуется проект модернизации Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС», направленный на минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности крупнейшего городского теплоисточника, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

ТЭЦ-2: сердце городской энергетики.

ТЭЦ-2 — один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры города. С сентября 2012 года территория станции официально входит в городскую черту и расположена в Алатауском районе Алматы.

Цель модернизации: снижение выбросов и экологический эффект.

Главная задача проекта — сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу при сохранении надежности и эффективности энергоснабжения. Реализация комплекса мероприятий позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку города.

Прогнозируемые результаты.

По расчетам специалистов, после завершения модернизации объем выбросов снизится с 37,3 тыс. тонн в 2022 году до 2,7 тыс. тонн в 2026 году. Это означает резкое сокращение загрязнения воздуха и заметное улучшение экологической ситуации в районе станции и города в целом.

Соответствие международным стандартам.

Проект позволяет привести работу ТЭЦ-2 в соответствие с современными международными экологическими нормами, сохранив при этом стабильность энергоснабжения Алматы.