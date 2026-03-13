Модернизация ТЭЦ-2 улучшит воздух в Алматы: выбросы сократятся в 14 раз

ТЭЦ-2: сердце городской энергетики.
ТЭЦ-2 — один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры города. С сентября 2012 года территория станции официально входит в городскую черту и расположена в Алатауском районе Алматы.
Цель модернизации: снижение выбросов и экологический эффект.
Главная задача проекта — сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу при сохранении надежности и эффективности энергоснабжения. Реализация комплекса мероприятий позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку города.
Прогнозируемые результаты.
По расчетам специалистов, после завершения модернизации объем выбросов снизится с 37,3 тыс. тонн в 2022 году до 2,7 тыс. тонн в 2026 году. Это означает резкое сокращение загрязнения воздуха и заметное улучшение экологической ситуации в районе станции и города в целом.
Соответствие международным стандартам.
Проект позволяет привести работу ТЭЦ-2 в соответствие с современными международными экологическими нормами, сохранив при этом стабильность энергоснабжения Алматы.