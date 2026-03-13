«Почему Threads казахский?»: жители Казахстана устроили перекличку под постом Николая Баскова

Казахстанцы также отметили, что именно жители их страны чаще всего пользуются Threads. Они шутливо отреагировали на вопрос Баскова, оставив комментарии, такие как: «Сол», «Казахи, перекличка», «Если что — валюта Threads по умолчанию тенге», «Потому что без казахской аудитории вы не станете популярным тут» и «Не задавай лишних вопросов».