«Почему Threads казахский?»: жители Казахстана устроили перекличку под постом Николая Баскова

Известный российский певец Николай Басков собрал огромное количество комментариев под постом в Threads после того, как задал вопрос о казахстанцах, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Николай Басков опубликовал пост в соцсети Threads, задав вопрос о популярных трендах. Он спросил: «У меня есть пара вопросиков. 1. Кто такой Игорь и в чем я его должен обогнать? 2. Почему Threads казахский?».

Пост Баскова собрал огромное количество просмотров и комментариев, особенно от казахстанцев. Они объяснили, что Игорь — мужчина, который стал популярным благодаря селфи с признанием, что идет домой пьяным. Его пост стал мемом и одним из самых обсуждаемых в Сети.

Казахстанцы также отметили, что именно жители их страны чаще всего пользуются Threads. Они шутливо отреагировали на вопрос Баскова, оставив комментарии, такие как: «Сол», «Казахи, перекличка», «Если что — валюта Threads по умолчанию тенге», «Потому что без казахской аудитории вы не станете популярным тут» и «Не задавай лишних вопросов».

На момент публикации материала пост Баскова набрал более 36 тыс. лайков, более 2,7 тыс. комментариев и был поделен более 50 раз.