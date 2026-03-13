В Новосибирске XIII Транссибирский Арт-фестиваль откроют мировой премьерой

17 марта в государственном концертном зале имени А. М. Каца состоится первый концерт XIII Транссибирского Арт-фестиваля. На нем прозвучит первая из двух мировых премьер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первая премьера — «Интродукция и Сибирский блюз» для скрипки с оркестром Александра Розенблата. Ее исполнят в рамках концерта-открытия.
— Прошлый фестиваль в Новосибирске мы закончили мировой премьерой, а в этом году — открываем. Хочется верить, что это не совпадение, и надеюсь, что номер 13 станет для нас счастливым! — высказался художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.
На концерте-открытии за пульт академического симфонического оркестра встанет Федор Безносиков. Вместе с ним для исполнения арий из опер русских и зарубежных композиторов на сцену выйдут вокалисты: сопрано Сесилия Кён Сон Хан из Южной Кореи, тенор Иосиф Никитенко и бас Ильдар Абдразаков. Следующий концерт пройдет 18 марта.