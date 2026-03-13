В Волжском попал на камеру неадекват, протаранивший четыре авто

Четырем автовладельцами из города Волжского придется чинить свои машины после ночного происшествия. Его виновником стал неизвестный пока неадекватный водитель.
На камеру попало, как автомобиль, двигающийся по внутридомовой территории многоэтажки на улице Мира, 12, с жутким скрежетом сносит ограждение, отделяющее проезжую часть от газона, и врезается сначала в одно, а затем и во второе авто, которое в свою очередь отлетает от удара в третье.
Немного постояв, мужчина продолжает движение и, вывернув руль, въезжает еще в одну машину. Лишь после этого он решает покинуть свой автомобиль и размеренной походкой удаляется с места происшествия.
В сводки МВД это ДТП не попало — в нем никто из людей не пострадал.
Видео: t.me/vlzjest.