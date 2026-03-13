В Волжском попал на камеру неадекват, протаранивший четыре авто

На камеру попало, как автомобиль, двигающийся по внутридомовой территории многоэтажки на улице Мира, 12, с жутким скрежетом сносит ограждение, отделяющее проезжую часть от газона, и врезается сначала в одно, а затем и во второе авто, которое в свою очередь отлетает от удара в третье.