Суд обязал Красноярскую ТЭЦ-3 раскрыть реальный состав выбросов

ТЭЦ уже штрафовали за нарушения правил охраны атмосферы, но это не помогло.

Прокуратура добилась пересмотра экологической отчётности одной из крупнейших теплоэлектростанций города — Красноярской ТЭЦ-3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка 2023 года показала, что Красноярская ТЭЦ-3 (входит в АО «Енисейская ТГК-13») в официальных документах указывала минимальный набор загрязняющих веществ, тогда как в реальности из труб выбрасывались высокоактивные соединения II класса опасности.

Пробы газопылевого потока, взятые специалистами государственной лаборатории, выявили присутствие фенола и фтористого водорода. Эти вещества даже не были занормированы — для них не установили предельно допустимые выбросы, хотя именно они напрямую влияют на качество воздуха в жилых районах.

ТЭЦ уже штрафовали за нарушения правил охраны атмосферы, но это не помогло. Тогда прокуратура пошла в суд с иском к собственнику станции. Суд обязал компанию разработать нормативы для всех фактических выбросов и привести документацию в соответствие с реальностью.

После решения суда на предприятии провели инвентаризацию загрязняющих веществ, установили лимиты для ранее неучтённых компонентов и организовали производственный экологический контроль с учётом новых данных.

