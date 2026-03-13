На станции метро «Улица Копылова» начали строить эскалаторный тоннель

«Сейчас устанавливаем первые временные кольца — всего их будет 19, затем смонтируем блокоукладчик и начнём проходку горным способом. Один из ответственных этапов — стабилизация грунта методом искусственной заморозки. С помощью специального оборудования грунт будут удерживать при минусовой температуре вплоть до завершения строительства», — рассказали в пресс-службе метротрама.