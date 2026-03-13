В Калининграде 18 апреля пройдёт День селёдки

В субботу, 18 апреля, в Калининграде пройдёт День селёдки. Праздник состоится на набережной Музея Мирового океана. Информацию об этом опубликовали на сайте учреждения.
Для гостей и жителей города организуют ярмарку, проведут концерты, мастер-классы, интерактивные занятия и экскурсии. На празднике можно будет увидеть презентацию рыбных блюд разных народов России — от олюторской селёдки с берегов Камчатки до корюшки из Калининградской области.
«На территории музея будут работать сразу три площадки: концертная, спортивная и дискуссионная, где гостей ждут лекции ученых-океанологов о селёдке, её разновидностях — “большой селёдочной семье”, рыболовном промысле в России и в Калининградской области», — рассказали в музее.
День селёдки традиционно отмечают в Калининграде в начале апреля на территории ММО с 2006 года. Обычно на набережной исторического флота собираются тысячи людей, повара готовят на открытом воздухе рыбные блюда, а музей представляет новые выставки.
