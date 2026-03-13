В Калининграде 18 апреля пройдёт День селёдки

Для гостей и жителей города организуют ярмарку, проведут концерты, мастер-классы, интерактивные занятия и экскурсии. На празднике можно будет увидеть презентацию рыбных блюд разных народов России — от олюторской селёдки с берегов Камчатки до корюшки из Калининградской области.