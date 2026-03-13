Доллар до 500 тенге: что будет с тенге на следующей неделе

Именно эти факторы во многом определяют настроение валютных площадок и перспективы национальных валют стран-экспортёров сырья, передает DKNews.kz.
Для Казахстана ключевым фактором остаётся стоимость нефти и общая ситуация на энергетических рынках.
Геополитика и нефть остаются главным фактором.
На глобальные рынки продолжает влиять напряжённость на Ближнем Востоке. Особое внимание инвесторы уделяют ситуации вокруг Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов поставок нефти в мире.
Если обстановка в регионе стабилизируется, цены на нефть могут перейти к более спокойной динамике. Однако на данный момент признаков быстрой нормализации ситуации немного.
Именно поэтому сырьевые рынки остаются чувствительными к любым новостям из региона.
Высокие цены на нефть поддерживают тенге.
Для Казахстана высокая стоимость нефти остаётся одним из ключевых факторов устойчивости национальной валюты. Страна получает дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов, что положительно отражается на валютном рынке.
Дополнительную поддержку тенге оказывает внутренняя финансовая система.
Среди факторов стабильности аналитики выделяют:
поступления от экспорта сырья высокие мировые цены на нефть бюджетные трансферты Национального банка из Национального фонда наличие валютных резервов.
Эти механизмы позволяют сглаживать влияние внешних шоков на курс национальной валюты.
Прогноз валют на неделю.
По оценкам аналитиков, на неделе с 16 по 23 марта ожидаются следующие диапазоны колебаний основных валют:
доллар США — 480−500 тенге евро — 560−580 тенге российский рубль — 6,10−6,50 тенге китайский юань — 71−73 тенге.
Эксперты отмечают, что рынок остаётся чувствительным к внешним факторам, поэтому краткосрочные колебания курсов могут сохраняться.
Почему курс тенге важен для экономики.
Курс национальной валюты напрямую влияет на стоимость импортных товаров, уровень инфляции и общую финансовую стабильность. Поэтому любые изменения на валютном рынке внимательно отслеживаются как бизнесом, так и государственными структурами.
В условиях глобальной неопределённости устойчивость тенге во многом зависит от баланса между внешними факторами — такими как цены на нефть — и внутренними экономическими механизмами поддержки.