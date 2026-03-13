«Память возвращалась вспышками»: сбитая на Горького калининградская студентка впервые рассказала о жизни после ДТП

Студентка, сбитая на улице Горького 12 декабря 2025 года, восстанавливается после тяжёлых травм. Вероника рассказала «Клопс» о своём самочувствии и жизни после ДТП.
Память начала возвращаться к девушке только в начале февраля. Всплывали события из детства, затем более поздние.
«Ключевые базовые моменты я помнила — как меня зовут, например. Ну вот спросили, какой год, я решила, что 2027-й. В декабре, январе почти полный провал. Уже с февраля помню соседок по палате — чем-то вкусным меня угощали, некоторых врачей… Помню последние дни в больнице, когда сняли гипс, штифты, но это нечётко, только какие-то яркие моменты», — рассказывает Вероника.
Схватила номер, чтоб не забрали.
В феврале девушку навестили подруги, которые были с ней рядом в момент ДТП. Одна из студенток тогда получила перелом, уже посещает занятия и идёт на поправку. У Алины (имя изменено) были лёгкие травмы. Она отчётливо помнит всё, что случилось, и рассказала подруге некоторые факты.
"У меня ведь сам момент аварии вообще не запечатлелся — полная пустота. Ну, наверное, мозг так сработал, что заблокировал это воспоминание, которое надо поскорее забыть. Последнее, что я смутно помню — вроде была на парах в тот день. А ещё когда мы собирались в кино, спорили с подругами, что купить поесть. Одна из девочек была в тот день у стоматолога, у неё были свои предпочтения. Почему-то вот это всплыло.
Алина рассказывала, что когда водитель сбил нас, то она встала и пошла останавливать машины.
Она взяла номер, который отлетел от такси. Потом ко мне подошли люди, и я мычала, не шевелилась… Её перестали подпускать ко мне, она стояла с нашей подругой. Алина сильно ругалась на водителя, она вцепилась в номер от автомобиля, чтобы его не забрали", — рассказывает Вероника.
О судьбе водителя девушке ничего не известно. Она предполагает, что его до сих пор не нашли.
«Ни сидеть, ни ходить: только лежу на спине».
Веронику на скорой привезли в областную клиническую больницу. Больше всего пострадала левая часть тела. Девушка сильно ударилась головой, был перелом таза и колена: позже в них вставили пластины.
«Что касается черепно-мозговой травмы, то сейчас уже гораздо лучше, — рассказывает собеседница “Клопс”. — Поначалу я и говорить не могла. Боли уже прекратились, я уже нормально воспринимаю информацию извне, не забываю, что мне говорят — большинство сведений откладывается, память восстанавливается. А уже в конце февраля сняли гипс с ноги и штифты из таза. Сейчас идёт процесс заживления.
Пока я могу немного опереться на руки, приподнять корпус, а повернуться на бок или живот никак нельзя".
20 февраля пациентку перевели из больницы в реабилитационный центр на Летней. Занятия ЛФК, массаж, магнитотерапия — всё это вкупе дало хорошие результаты.
«Сегодня меня выписали, состояние моё намного лучше. Я немного могу сгибать колено, процедуры положительно повлияли на мозг. Со мной постоянно была мама, она моя поддержка и опора», — говорит девушка.
Единственная родственница Вероники — родная сестра, живёт с мужем и маленькими детьми в одном из городов области на приличном расстоянии от Калининграда. Переехать к ней невозможно — Веронике требуется массаж, регулярное посещение врачей, занятия лечебной физкультурой на дому.
«Вернуться в общежитие я не могу в данный момент из-за того, что не могу ходить и сидеть. Поэтому пока придётся три месяца до следующей реабилитации жить на съёмной квартире, а там будет видно. Нашли недорогое по нынешним временам жильё за 23 тысячи в месяц. Немного помогает семья сестры, но Марина (сестра — ред.) в декретном отпуске с малышами. Конечно, никто из нас не мечтал оказаться в такой ситуации», — вздыхает девушка.
Нужна помощь.
Вероника и её мама нуждаются в материальной помощи. Сейчас мама не может работать, так как ухаживает за дочерью. Девушке нужны лекарства, средства ухода, деньги на самое скромное питание и проживание. Впоследствии понадобятся средства на реабилитацию. Надежда на то, что виновник ДТП понесёт наказание и возместит ущерб, равна нулю.
Желающие помочь Веронике могут сделать перевод на карту девочки. Сбор в Сбербанке открыт по ссылке. Чтобы перевести деньги, можно воспользоваться QR-кодом (Вероника Константиновна Хозяинова).
ДТП произошло 12 декабря около 23:30 на ул. Горького в Калининграде рядом с прокуратурой области. Три студентки возвращались в общежитие из кино. Их сбил таксист и скрылся. Вероника пострадала сильнее подруг. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителем оказался иностранец, спешно покинувший Россию, сейчас он в розыске.