«Память возвращалась вспышками»: сбитая на Горького калининградская студентка впервые рассказала о жизни после ДТП

"У меня ведь сам момент аварии вообще не запечатлелся — полная пустота. Ну, наверное, мозг так сработал, что заблокировал это воспоминание, которое надо поскорее забыть. Последнее, что я смутно помню — вроде была на парах в тот день. А ещё когда мы собирались в кино, спорили с подругами, что купить поесть. Одна из девочек была в тот день у стоматолога, у неё были свои предпочтения. Почему-то вот это всплыло.