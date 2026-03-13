В АКОРТ рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в феврале

По сравнению с февралем 2025 года минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 12%, снижение зафиксировано в 21 из 25 социальных продовольственных категорий. Минимальная розничная цена за килограмм риса за год снизилась на 39%, до 51 рубля, капусты — на 35%, до 31 рубля, картофеля — на 28%, до 39 рублей, соли — на 27%, до 12 рублей, сливочного масла — на 26%, до 748 рублей, лука — на 24%, до 37 рублей, куриных яиц — на 22%, до 74 рублей за десяток, — эти продукты подешевели сильнее всего.