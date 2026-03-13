Как «самые добрые» люди в комментариях желают блогеру в Великий пост смерти из-за налогов

В любой мировой конфессии есть понятие греха, но есть и понятие прощения. Христианство учит: «Не судите, да не судимы будете». Ислам напоминает, что только Аллах знает, что в сердцах, и только ему принадлежит суд. Иудаизм говорит о важности милосердия («рахамим»), которое должно перевешивать строгость закона. Буддизм учит состраданию ко всем живым существам, особенно к страждущим. Ни один священный текст, ни один пророк не давали человеку права говорить другому: «Ты заслужил рак». Потому что это не просто осуждение — это кощунство. Это попытка примерять на себя мантию Творца, решив, кому жить, а кому гнить. Вы можете не верить в него, но тогда получается, что каждый сам может выбрать меру наказания для любого человека в обществе. Кто-то отдавил вам ногу в метро? Лишить жизни. Ваш близкий человек подставил коллегу? Это другой, накажем просто словом.