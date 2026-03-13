Когда не знаешь, как оправдать бардак — обвини прошлое: Министр инфраструктуры заявил, что дороги после зимы в Молдове плохие, потому что они унаследованы от СССР

Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что дороги после зимы в плохом состоянии, потому что они… достались со времён СССР.
Серьёзно?
Прошло уже больше 30 лет, но виноват всё ещё Советский Союз? Удобная позиция — ничего не строить, не ремонтировать системно и каждый год рассказывать одну и ту же сказку.
Самое ироничное, что лучше всего после зимы в Молдове выглядят как раз «бетонки», которые строили именно в советское время.
Они стоят десятилетиями, выдерживают морозы, фуры и время.
А вот многие дороги, которые «ремонтировали» уже при нынешних властях, размывает буквально через сезон.
Кстати, ранее министр инфраструктуры Владимир Боля признал, что дорога Кишинёв — Хынчешты доведена до такого состояния, что без срочного ремонта после зимы 2027 года она может быть фактически разрушена.
