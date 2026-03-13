Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врачи спасли подростка с редкой патологией легкого

Хирурги провели малоинвазивную операцию и удалили пораженный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе медики 17-й детской городской больницы спасли подростка с редкой патологией легкого. Юноша пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание, но через несколько часов симптомы исчезли. Однако обеспокоенные родители решили не рисковать и отвезли сына в больницу, где обследование показало, что в плевральной полости скопился воздух.

Главврач Дилара Шагиева пояснила, что ребенку диагностировали кистозно-аденоматозную мальформацию правого легкого — заболевание, при котором разрушаются мельчайшие структуры органа. Пациенту провели малоинвазивную операцию: через прокол удалили небольшой пораженный участок верхней доли.

Сейчас подросток уже дома, его наблюдают участковый терапевт и профильные специалисты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.