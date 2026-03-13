В Уфе врачи спасли подростка с редкой патологией легкого

В Уфе медики 17-й детской городской больницы спасли подростка с редкой патологией легкого. Юноша пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание, но через несколько часов симптомы исчезли. Однако обеспокоенные родители решили не рисковать и отвезли сына в больницу, где обследование показало, что в плевральной полости скопился воздух.
Главврач Дилара Шагиева пояснила, что ребенку диагностировали кистозно-аденоматозную мальформацию правого легкого — заболевание, при котором разрушаются мельчайшие структуры органа. Пациенту провели малоинвазивную операцию: через прокол удалили небольшой пораженный участок верхней доли.
Сейчас подросток уже дома, его наблюдают участковый терапевт и профильные специалисты.
