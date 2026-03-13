Жительница Ачинска попалась госавтоинспекторам с купленными правами

В Ачинске 44-летняя женщина попалась госавтоинспекторам с купленными правами, когда пыталась зарегистрировать машину. Как сообщила пресс-служба ведомства, она приобрела документ через интернет за 150 тысяч рублей, заказ пришел по почте.