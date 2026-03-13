Ричмонд
Жительница Ачинска попалась госавтоинспекторам с купленными правами

Ачинские госавтоинспекторы выявили факт подделки водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске 44-летняя женщина попалась госавтоинспекторам с купленными правами, когда пыталась зарегистрировать машину. Как сообщила пресс-служба ведомства, она приобрела документ через интернет за 150 тысяч рублей, заказ пришел по почте.

Горожанка прошла обучение в автошколе, однако не смогла сдать экзамены. Кроме того, она нарушила установленный срок для постановки на учет ТС.

На женщину завели административный материал по статье «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». Также решается вопрос о заведении уголовного дела.